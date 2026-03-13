Dopo lo scontro la moto prende fuoco il centauro deceduto sul colpo

Dopo lo scontro tra una moto e un'auto, la motocicletta si è subito incendiata. Il centauro, che era alla guida, è stato scaraventato sull'asfalto e ha perso la vita sul colpo. La scena si è conclusa con la moto in fiamme e il decesso dell'uomo coinvolto nell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il centauro.

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di venerdì all'altezza di Vergiano, a nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari per rianimare il motociclista Dopo lo scontro la moto si è trasformata in una palla di fuoco e il centauro, scaraventato sull'asfalto, ha perso la vita nel tremendo impatto contro una vettura. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì sulla Marecchiese, all'altezza di Vergiano, quando intorno alle 13 per cause ancora in corso di accertamenti da parte della Municipale di Rimini una Ktm di grossa cilindrata, che procedeva in direzione monte, si è scontrata con una Ford Focus che proveniva in senso opposto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Schianto devastante sulla Marecchiese: la moto prende fuoco dopo l'impatto, morto il centauroRimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della... Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Contenuti e approfondimenti su Dopo lo scontro la moto prende fuoco il... Temi più discussi: Auto finisce nel canale imperiale dopo lo scontro: salvate quattro persone a Bientina; Amazon, dopo lo scontro sui danni ai furgoni ancora scintille a Bologna: Licenziati due delegati sindacali; Traffico bloccato sulla Flaminia dopo lo scontro tra due auto: un uomo portato in ospedale; SSR: il dibattito post-voto accende lo scontro su intrattenimento, sport e online. Sicurezza a Firenze, ricomincia lo scontro politico dopo la violenza sul 17enne in tramLa sera del 13 febbraio un 17enne si è addormentato a bordo della T2, frastornato dall’alcol dopo un’uscita con gli amici. Poco dopo un 32enne marocchino, già condannato per reati contro il patrimonio ... corrierefiorentino.corriere.it Inseguimento e poi lo scontro: incidente sulla FlaminiaI carabinieri di Camerino, Spoleto e Foligno sulle tracce di tre rapinatori. All'altezza di Eggi lo speronamento: preso uno dei malviventi. rainews.it Riccardo Cocciante rompe il silenzio dopo 20 anni: il nuovo album e l'unica data in #Sicilia https://wp.me/peLgaW-17kH #siciliafan #concerti #musica - facebook.com facebook Alessandro #Bastoni premiato per le scuse dopo l'episodio con #Kalulu Dopo le polemiche seguite alla partita tra #Inter e #Juventus, il difensore nerazzurro era finito al centro delle critiche dei tifosi di tutta Italia per una simulazione costata poi il rosso all x.com