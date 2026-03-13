Dopo la vittoria a Sanremo Sal Da Vinci sceglie la Riviera per inaugurare il tour estivo

Sabato 18 luglio l’Arena della Regina di Cattolica ospita la prima tappa del tour estivo 2026 di Sal Da Vinci. Dopo aver vinto a Sanremo, l’artista sceglie la Riviera per iniziare il suo percorso musicale di stagione. La data segna l’inizio di una serie di concerti previsti in diverse località. L’evento è stato annunciato ufficialmente attraverso canali di comunicazione dedicati.

Sabato 18 luglio, l’Arena della Regina di Cattolica ospita la prima tappa del tour estivo 2026 di Sal Da Vinci. L’artista, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, inaugura proprio dalla Riviera romagnola la nuova tournée che lo porterà nei principali festival e arene italiane. I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita esclusiva su Ticketone da venerdì 13 marzo, mentre la vendita generale partirà mercoledì 18 marzo alle 11 sui principali circuiti online e nei punti vendita autorizzati. Foto: LaPresse. I Rockets tornano dal vivo con “Some Other Space, Some Other Live!” e brani mai eseguiti prima 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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