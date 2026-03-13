Donnarumma sbaglia su Valverde | perché alza le mani? La spiegazione illustre

L'ex portiere del Milan, Donnarumma, è stato nuovamente criticato per un errore durante la partita, quando non ha preso un'iniziativa su Valverde. Dopo l’azione, il portiere ha alzato le mani, suscitando domande sul suo comportamento. La scena ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli osservatori, che hanno commentato l’episodio sui social e sui media sportivi.

Donnarumma è stato il protagonista negativo della storica serata in Champions League da parte di Valverde. Il centrocampista del Real Madrid ha segnato una magica tripletta nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Manchester City. Nel primo gol l'ex portiere del Milan è uscito in ritardo e con il pallone in area ha deciso di ritrarre la mano, forse per evitare un tocco fuori area che non ci sarebbe stato. L'ex rossonero è finito nel mirino della critica specialmente in Inghilterra. A parlare proprio dell'episodio è l'ex portiere del Manchester City e del Torino Joe Hart. Ecco l'analisi della dinamica a 'TNT Sports'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

