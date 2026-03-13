Un uomo di oltre cento anni, veterano della Seconda guerra mondiale e originario del Nebraska, ha recentemente donato il suo organo, diventando il donatore più anziano della storia degli Stati Uniti. La sua donazione ha attirato l’attenzione per l’età avanzata e per il record stabilito nel paese. Nessun dettaglio sulle modalità o le motivazioni della donazione è stato reso noto.

Un veterano della Seconda guerra mondiale, originario del Nebraska, ha stabilito un nuovo record nazionale come il donatore di organi più anziano della storia degli Stati Uniti. Dale Steele, ultracentenario, ha ceduto il proprio fegato dopo la sua morte avvenuta il mese scorso a causa di una ferita alla testa che lo aveva costretto all’uso del respiratore. Il figlio Roger ha riferito che l’idea della donazione è emersa solo quando i medici hanno confermato l’impossibilità di salvare il padre, generando inizialmente stupore data l’età avanzata del defunto. Tuttavia, l’associazione Live On Nebraska ha spiegato che l’organo in questione possiede proprietà biologiche uniche che superano i limiti cronologici dell’invecchiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donatore ultracentenario: il fegato che sfida l’età

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