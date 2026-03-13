Donatoni | sport contro bullismo ex alunna fa da modello

Alla scuola primaria Donatoni di Rovigo, nell’ambito dell’Istituto Rovigo Due, l’anno scolastico 2025-26 si svolge con un focus speciale: lo sport viene utilizzato come strumento per contrastare il piu` diffuso fenomeno di bullismo tra i giovani e per favorire il benessere psico-fisico degli studenti. Un ex alunna ha scelto di essere un esempio positivo, assumendo il ruolo di modello per i coetanei.

La scuola primaria Donatoni di Rovigo, nell’ambito dell’Istituto Rovigo Due, ha trasformato l’anno scolastico 2025-26 in un laboratorio vivente dove lo sport diventa strumento educativo per combattere il bullismo e promuovere il benessere psico-fisico. L’iniziativa, attiva a partire dal 13 marzo 2026, vede gli studenti non come semplici spettatori ma come protagonisti attivi che accolgono professionisti dello sport locale per esperienze dirette e concrete. Il progetto si inserisce nelle direttive ministeriali e regionali, puntando su inclusione sociale e corretta alimentazione, con eventi già svolti e altri programmati per la primavera successiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

