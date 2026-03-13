Don Matteo 15 finisce nel dramma | Non ci deludete Anticipazioni dell’ultima puntata

La quindicesima stagione di Don Matteo sta per concludersi con un episodio che promette di portare molte risposte. L’ultima puntata sarà trasmessa giovedì 19 marzo in prima serata su Rai 1 e gli spettatori si aspettano che alcune trame trovino una conclusione. La serie, molto seguita, si avvia verso la fine del suo ciclo con un episodio che potrebbe lasciare alcuni interrogativi irrisolti.

La quindicesima stagione di Don Matteo sta volgendo al termine. L’ultima puntata andrà in onda in prima serata giovedì 19 marzo su Rai 1 e molte cose dovrebbero risolversi, si spera. In effetti, il penultimo episodio del 12 marzo è finito in tragedia: Giulia in lacrime è disperata per Diego e Maria viene rapita. Don Matteo 15, continua il successo. La penultima puntata di Don Matteo 15, trasmessa su Rai 1 in prima serata giovedì 12 marzo, ha lasciato tutti col fiato sospeso e con la tristezza nel cuore. Ma il successo di pubblico è stato enorme come sempre. La serie non ha perso un colpo e tutte le nove puntate fino ad ora trasmesse hanno ottenuto il podio degli ascolti della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

Come finisce Don Matteo 15, anticipazioni ultima puntata 19 marzo 2026 | Giulia e Diego si dicono addio?Anticipazioni ultima puntata Don Matteo 15 - in onda il 19 marzo 2026 - e come finisce la quindicesima stagione della fiction. Siamo giunti al gran finale, con l’episodio di questa sera lo guardo degl ... ilsussidiario.net

Quando finisce Don Matteo 15: data dell’ultima puntataQuando finisce Don Matteo 15: ecco la data dell’ultima puntata della fiction Rai 1 con Raoul Bova, ovvero il finale di stagione. Quando va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 15 La quindicesima sta ... daninseries.it

Don Matteo 15 vince e si conferma con il 20,7% di share, pari a 3,4 milioni di telespettatori negli ascolti tv. Una splendida foto di famiglia. Da oltre tre mesi di messa in onda, la storica fiction Rai con Raoul Bova non ha mai perso una serata. Potrebbe andare - facebook.com facebook

E non con poca ansia si chiude anche questa nona puntata. Che cosa ne sarà di Maria E di Caterina e i #Mezzanottini Tante incognite che troveranno una risposta solo giovedì prossimo con il finale di stagione di #DonMatteo15... Non mancate x.com