Don Matteo 15 | finale 19 marzo nuove star e amori a rischio

Dal 8 gennaio 2026, Rai 1 trasmetterà la quindicesima stagione di Don Matteo, una serie televisiva che ha mantenuto un ruolo stabile nel palinsesto italiano. Il finale della stagione è previsto per il 19 marzo, e questa nuova stagione introdurrà alcuni volti noti e situazioni sentimentali che sono a rischio. La serie continua a suscitare attenzione tra il pubblico.

Già da giovedì 8 gennaio 2026, lo schermo della Rai 1 si accende per accogliere la quindicesima stagione di Don Matteo, una serie che ha ormai consolidato il suo posto nella programmazione televisiva nazionale. La decima e conclusiva puntata, intitolata Sognando il cielo, è fissata per il prossimo giovedì 19 marzo 2026, chiudendo un ciclo di dieci episodi che ha l’arrivo di nuove figure come Diletta Leotta, Valeria Fabrizi e Max Tortora accanto al protagonista Raoul Bova. In questo ultimo incontro, le trame principali si concentrano sul passato tormentato di Maria e sulla crisi sentimentale tra Giulia e Diego, lasciando ai telespettatori il compito di scoprire se Cecchini e Caterina riusciranno a salvare un amore apparentemente irrecuperabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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E non con poca ansia si chiude anche questa nona puntata. Che cosa ne sarà di Maria E di Caterina e i #Mezzanottini Tante incognite che troveranno una risposta solo giovedì prossimo con il finale di stagione di #DonMatteo15... Non mancate x.com