Domotek | primo titolo nazionale storia riscritta

Nel 2026, la Domotek Volley Reggio Calabria ha ottenuto il primo titolo nazionale della sua storia vincendo la Coppa Italia A3. Questa vittoria rappresenta un evento inedito per il club e segna una tappa importante nel suo percorso sportivo. La squadra ha conquistato il trofeo dopo aver superato le altre formazioni in competizione, lasciando un segno nel panorama della pallavolo italiana.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha scritto pagina di storia sportiva nel 2026, conquistando per la prima volta un trofeo nazionale maschile in Coppa Italia A3. Il trionfo è stato sancito dopo una finale disputata fuori casa, dove i ragazzi hanno superato le squadre favorite come Belluno e Reggio Emilia. Il successo arriva grazie a un lavoro di squadra guidato da Antonio Polimeni, primo allenatore reggino a vincere un titolo nazionale, sotto la supervisione del Direttore Tecnico Billy Gurnari. Le emozioni sono ancora vive mentre lo sguardo si sposta già verso la prossima Supercoppa prevista per il 19 aprile contro Reggio Emilia. Una vittoria che riscrive la mappa della pallavolo calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek: primo titolo nazionale, storia riscritta Articoli correlati "Appunti per il futuro", la storia riscritta dalle donneSembra un invito in casa al pomeriggio per prendere un tè caldo, invece è un appello a «spostare il punto di vista: la storia è sempre stata scritta... Leggi anche: Domenica da record per l’Italia e storia olimpica riscritta, cosa aspettarsi dall’ultima settimana? Tutto quello che riguarda Domotek primo titolo nazionale storia... Temi più discussi: Reggio Calabria conquista la sua prima coppa Italia A3 con la Domotek: cori festosi in aeroporto per accogliere i campioni · ilreggino.it; Domotek Reggio Calabria, l’impresa è servita: la Coppa Italia si tinge di amaranto; Domotek Reggio Calabria vince e scrive la storia. Domotek Volley, Gurnari: Coppa Italia A3 primo trofeo nazionale maschile a Reggio CalabriaIl trionfo in Coppa Italia Del Monte di Serie A3 della Domotek Volley non è solo una pagina di sport, ma un capitolo di storia per l’intera città di Reggio Calabria. Per la prima volta, la pallavolo m ... strettoweb.com La Domotek Volley nella storia. Gurnari: Un’emozione indescrivibile. Il primo trofeo nazionale maschile a Reggio CalabriaIl presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito dopo un diverbio con i gestori Le precisazioni del comandante dopo la decisione del Tribunale che respinge l’appello del Comune ... reggiotv.it Rivedi i nostri programmi #OnDemand Domotek volley Rc - facebook.com facebook Volley, la Domotek nella storia: vinta la Coppa Italia di Serie A3 x.com