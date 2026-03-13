Domani il big match Monza-Palermo gratis su Dazn

Domani all'U-Power Stadium si gioca il match di Serie B tra Monza e Palermo, una partita importante per la parte alta della classifica. La partita si terrà sabato 14 marzo alle 17 e sarà trasmessa gratuitamente da Dazn, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro senza costi aggiuntivi. Si tratta di un appuntamento che attirerà molti tifosi e spettatori.

La partita, in programma sabato 14 marzo alle 17.15, sarà accessibile gratuitamente senza necessità di registrazione Sarà il big match dell'U-Power Stadium, la partita di Serie B trasmessa gratuitamente da Dazn. Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica, è in programma sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.comhome e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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