Dolce & Gabbana Cardigan Logo Jacquard | Verdetto Finale

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco 'Dolce': come il jacquard trasforma la lana in un capo iconico. L'essenza del cardigan risiede nella sua capacità di trasformare un tessuto apparentemente semplice in un elemento di design distintivo. La tecnica jacquard non è solo decorativa; essa crea una struttura tridimensionale che conferisce al capo nero una profondità visiva immediata. Dolce & Gabbana Cardigan logo jacquard L'estetica del motivo floreale e paisley.