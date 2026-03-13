Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di marzo 2026

I docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 per partecipare a congressi e convegni di formazione. Questi giorni sono concessi a ciascun dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, e riguardano le iniziative di formazione previste nel calendario di marzo 2026. La possibilità di partecipazione è prevista per ogni anno scolastico.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati.