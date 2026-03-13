Ditonellapiaga a Propaganda | musica e crisi internazionale

Stasera, venerdì 13 marzo 2026, alle 17:06, il programma di prima serata su La7 presenta come ospite musicale la cantautrice Ditonellapiaga. La sua presenza si inserisce in un palinsesto che prevede un'intervista e performance dal vivo. La trasmissione è visibile in diretta e si rivolge a un pubblico interessato alla scena musicale italiana.

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17:06, il programma di prima serata La7 accoglie la cantautrice Ditonellapiaga come ospite musicale. L’appuntamento con Propaganda Live vedrà Diego Bianchi presentare un reportage sulle recenti comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato riguardanti la crisi internazionale. L’evento si colloca in un momento delicato per l’agenda politica nazionale, dove i temi trattati dalla leader del governo assumono una rilevanza immediata per il pubblico televisivo. La presenza dell’artista, appena tornata dal terzo posto al Festival di Sanremo 2026, aggiunge una dimensione culturale e artistica a un palinsesto solitamente incentrato sull’attualità politica e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ditonellapiaga a Propaganda: musica e crisi internazionale Articoli correlati Ditonellapiaga ospite a Propaganda LiveDiego Bianchi torna questa sera, venerdì 13 marzo, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta... Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata cover: sul podio sale il Salento con la musica della salentina BubbicoDitonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026. Una selezione di notizie su Ditonellapiaga a Propaganda musica e... Ditonellapiaga riceve il miglior complimento possibile da Antonello Venditti: ecco il videoDopo il Festival di Sanremo, Ditonellapiaga è una delle artiste più in voga con la sua Chefastidio! nella top 20 dei brani più ascoltati in radio. Continua a far parlare di sé non solo per la musica: ... rds.it Leggo 25, Ditonellapiaga: «Che divertimento scrivere per un giornale diffuso che entra nella quotidianità delle persone»Roma le somiglia: irriverente e difficile. Ditonellapiaga, sulla carta di identità è Margherita Carducci, non ha mai lasciato la ... msn.com