A Pisa, il centro Stella Maris ha aperto un nuovo ambulatorio all’interno del servizio “Cerco Asilo” per affrontare i disturbi alimentari tra i bambini in età prescolare. Secondo le ultime stime, fino al 45% dei bambini in quella fascia di età può essere interessato da problematiche legate all’alimentazione e alla nutrizione. La struttura si occupa di diagnosi e supporto per questi giovani pazienti.

Pisa, 11 marzo 2026 – Non solo adolescenti: i Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione possono riguardare anche i piccolissimi in età prescolare e la Stella Maris ha attivato un ambulatorio all’interno del Servizio “Cerco Asilo”, dedicato proprio a queste difficoltà. Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari (15 marzo 2026), l’IRCCS Fondazione Stella Maris ha organizzato un convegno dal titolo “Nutrire il futuro – Difficoltà alimentari nei bambini prescolari”. Una giornata di confronto tra professionisti su evidenze scientifiche, strumenti di valutazione e buone pratiche, con l’obiettivo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disturbi alimentari, Stella Maris: "Interessano fino al 45% dei bambini"

Articoli correlati

Giornata nazionale dei disturbi alimentari: un ambulatorio dedicato e un convegno alla Stella MarisNon solo adolescenti: i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione possono riguardare anche i piccolissimi in età prescolare e la Stella Maris ha...

Tutto quello che riguarda Stella Maris

Temi più discussi: Giornata nazionale dei disturbi alimentari: un ambulatorio dedicato e un convegno alla Stella Maris; Disturbi alimentari, quando il problema riguarda i bambini più piccoli. Come capirlo e cosa fare; All'Università di Pisa un evento internazionale sul progetto EDUWEAR; 'Notte delle idrovore tricolori': il Ragnaione e Palazzo Franchetti si illuminano di verde, bianco e rosso.

Disturbi alimentari, quando il problema riguarda i bambini più piccoli. Come capirlo e cosa fareLa Stella Maris ha attivato un ambulatorio dedicato alla fascia di età 0-5 anni. Gli specialisti: difficoltà alimentari fino al 45% dei bambini ... msn.com

Giornata nazionale dei disturbi alimentari: un ambulatorio dedicato e un convegno alla Stella MarisNon solo adolescenti: i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione possono riguardare anche i piccolissimi in età prescolare e la Stella Maris ha attivato un ambulatorio all’interno del Servizio ' ... pisatoday.it

L'EX COLONIA De Martinis sull'apertura straordinaria al pubblico della Stella Maris nelle giornate Fai: "Grande orgoglio per la città" Leggi qui: https://cityne.ws/Ucqam - facebook.com facebook