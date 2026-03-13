Disturbi alimentari illuminata la fontana del Calamo

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, il Comune di Ancona ha deciso di partecipare alla campagna Never Give Up, promossa da Anci e Never Give Up Onlus. Per l’occasione, la Fontana del Calamo è stata illuminata di colore lilla, simbolo di sensibilizzazione su questa problematica. L’iniziativa si svolge il 15 marzo e coinvolge diverse città italiane.

In Italia le persone in cura per disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata sono oggi 3 milioni e mezzo "Illuminiamo di lilla la fontana del Calamo per ricordare e sensibilizzare sull'importanza della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca) - afferma l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ancona, Manuela Caucci -. Per cercare di sostenere al meglio le famiglie e i ragazzi con questo disturbo, stiamo costruendo progetti di prevenzione e supporto in stretta collaborazione con la parte sanitaria ed enti del Terzo settore, con l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale comunale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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