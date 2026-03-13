D' istruzione pubblica sul grande schermo del Rouge et Noir a seguire incontro e dibattito con i due registi

Martedì 17 marzo alle 19 si terrà una proiezione speciale al Rouge et Noir del film “D'istruzione pubblica”, diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre. Dopo la proiezione, seguirà un incontro e un dibattito con i due registi. L’evento mira a offrire al pubblico un’occasione di confronto diretto con i realizzatori del film.

Martedì 17 marzo alle 19 proiezione speciale al Rouge et Noir di “D'istruzione pubblica” di Federico Greco e Mirko Melchiorre. A seguire, incontro e dibattito con i due registi e ospiti Da anni Lorenzo Varaldo è dirigente scolastico dell’Istituto Sibilla Aleramo di Torino, che comprende elementari e medie. Ma lui preferisce essere chiamato “preside”, o meglio: “direttore didattico”. In questa scelta, apparentemente banale, c’è invece un’idea precisa ed estremamente consapevole di mondo e di lotta. La lotta per impedire la distruzione dell’istruzione pubblica, la sua aziendalizzazione, che Lorenzo vede attuarsi da ormai quarant’anni. Una... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

"L'uomo di Londra" torna sul grande schermo, omaggio a Béla Tarr al Supercineclub del Rouge et NoirIl ciclo Off del Supercineclub del Rouge et Noir mercoledì 4 febbraio parte con un appuntamento straordinario: un omaggio al grande regista ungherese...

Al Rouge et Noir la prima stagione di "Twin Peaks": la serie cult di David Lynch sul grande schermoAppuntamento straordinario al Rouge et Noir per gli amanti di David Lynch e per chi intende conoscerlo adesso: a marzo, infatti, sarà possibile...

Tutto quello che riguarda D'istruzione pubblica sul grande...

Temi più discussi: Ecco l'ultimo mulino a vento del Val-de-Marne: aperto al pubblico una sola volta al mese!; Tutti i numeri di Moulin Rouge! Il Musical; Letterboxd e GoodReads: le due nuove piattaforme dedicate a cinema e libri; Moulin Rouge! Il Musical: record di pubblico al Sistina Chapiteau di Roma. Ora il kolossal di Piparo punta a Milano -.

D’istruzione pubblica: la scuola italiana dopo trent’anni di politiche neoliberali… Hey, teacher, leave us kids aloneAll in all, you’re just another brick in the wall Il merito principale del documentario D’istruzione pubblica sta nel fatto di aver smosso le acque della palude in c ... tecnicadellascuola.it

D’Istruzione Pubblica: un docufilm denuncia lo smantellamento della scuola stataleSullo schermo, i ragazzi e le ragazze del Sibilla Aleramo durante una discussione in classe sull’importanza della scuola e dell’istruzione. «Ci siamo chiesti se è possibile cambiare il mondo, e come», ... lastampa.it

JOHNNY HERBERT AL VETRIOLO: “LA F1 ATTUALE ANCHE MIA NONNA FAREBBE EAU ROUGE CON QUESTE AUTO” "Non voglio pensare a clipping, boost, overtake mode e ali attive. Voglio solo vedere piloti messi alla prova, ma non accade nel modo - facebook.com facebook