D’istruzione pubblica | il film documentario al cinema Sant’Andrea

Il film documentario “D’istruzione pubblica” arriva a Pescara il 21 marzo al cinema Sant’Andrea. Scritto e diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre, rappresenta l’ultimo capitolo della trilogia dedicata al neoliberismo, dopo "Piigs" e "C’era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando". Dopo i sold out registrati nelle proiezioni di Roma, Torino e Milano, il film documentario " D’istruzione pubblica" arriva anche a Pescara con due proiezioni previste alle 18 e alle 21.L’iniziativa è organizzata da "Multipopolare Pescara", in collaborazione con "Usb Abruzzo e Molise" e "Docenti per Gaza". Il film documentario indaga le trasformazioni e le criticità che hanno attraversato negli ultimi decenni il sistema dell’istruzione pubblica italiana, attraverso un racconto che intreccia analisi, testimonianze e ricostruzione storica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"D'Istruzione Pubblica": il film documentario sul progressivo smontaggio dell'istruzione pubblica, secondo la visione degli autori. Il trailerEdifici scolastici in condizioni critiche, instabilità del lavoro docente, riforme pedagogiche che modificano il senso stesso dell'insegnamento,...

