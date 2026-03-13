Distrutto dalla Nato terzo missile lanciato da Iran sulla Turchia

Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dal sistema di difesa aerea e missilistica della Nato, che è dispiegato nel Mediterraneo orientale. È il terzo missile di questo tipo a essere lanciato dall'Iran e a essere neutralizzato in questa regione.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

