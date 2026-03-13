Distorcere il significato di pace per giustificare la guerra | il nuovo metodo della politica

Un articolo analizza come alcuni utilizzino il concetto di pace per giustificare azioni di guerra. La narrazione pubblica spesso associa la pace a valori religiosi e morali, ma questa interpretazione viene talvolta distorta. La politica utilizza questa retorica per sostenere decisioni di conflitto, spesso senza approfondire le vere implicazioni di tali scelte.

di Francesca Carone* Il termine pace viene costantemente inflazionato dalla narrazione comune: per la Chiesa è il baluardo religioso che accompagna l’umanità nella convivenza cristiana insita nella dialettica biblica. La scuola lo traduce nelle competenze sociali e civiche in cui lo studente coltiva il senso di appartenenza, di condivisione del sapere e di collaborazione aperta e inclusiva attraverso il rispetto e l’accettazione della diversità. Social e mass-media seguono i rumor e gli slogan degli eroi pacifici o pacifinti, gestendo i modelli fugaci di un pacifismo contaminato dalle esigenze del potere e dell’economia. La politica ne fa buon uso, e, all’occorrenza ne abusa, fornendo modelli di relativismo etico: si può parlare di Pace anche in un mondo corroso dalle guerre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

