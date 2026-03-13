dissonanze autonomie e desiderio nel lavoro culturale

Il convegno The Dream Syndacate, curato da Carlo Antonelli e Valerio Mannucci, si svolgerà oggi e domani al Macro di Roma e intende porsi come uno «spazio autonomo» di riflessione sulle condizioni del «lavoro creativo». I dibattiti intendono affrontare i modi in cui a tecnologia, la produzione e l’autonomia stiano ridefinendo il rapporto tra cultura, valore e forme di vita, alla luce della critica dell’individualismo neoliberale. Nato in dialogo con la mostra One Day You’ll Understand. 25 anni da Dissonanze, (che richiama Dissonanze, storico festival di musica elettronica e arte digitale ideato da Giorgio Mortari), il convegno vuole riattivare lo spirito radicale di quella piattaforma per misurarlo con l’attualità asfittica del capitalismo algoritmico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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