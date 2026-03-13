Discoteche torna uno degli eventi più attesi dai nottambuli over di Romagna

Nella discoteca Energy di Cesenatico torna uno degli eventi più attesi dai nottambuli over di Romagna, che si svolge nella pista principale del locale. L’appuntamento, molto seguito, prevede l’ingresso nel locale per la serata, con musica e divertimento assicurati. L’evento rappresenta un momento di ritrovo per chi cerca un’occasione di socializzazione e svago nei locali della zona.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Ritorna alla discoteca Energy di Cesenatico uno degli eventi più attesi dai nottambuli over di Romagna, nella pista grande del noto locale di Cesenatico. Sabato 14 marzo, dalle 22 alle 4, si ballerà insieme in una delle cornici più suggestive e coreografiche della Riviera, immersi in uno degli ambienti più iconici e cult ampiamente vissuto dal pubblico over del nostro territorio. La serata inizia presto, sin dalle ore 22 e prosegue fino a tarda notte con i dj e i vocalist più in voga delle notti over della riviera romagnola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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le grandi discoteche fanno sempre più fatica. Mauro Manni analizza come è cambiato il divertimento negli anni: oggi il pubblico si distribuisce tra locali più piccoli, eventi e format, mentre i grandi club devono fare i conti con costi e nuovi stili di vita della notte. - facebook.com facebook