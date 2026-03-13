La discesa libera maschile di Courchevel si svolgerà venerdì 13 marzo alle ore 11.00 sulla pista Eclipse. La gara, anticipata rispetto alla programmazione originale, apre un fine settimana dedicato alle competizioni di sci alpino della Coppa del Mondo. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e a sfidarsi sulle nevi francesi.

La discesa libera maschile di Courchevel, in programma questo venerdì 13 marzo alle ore 11.00 sulla pista Eclipse, segna l’inizio di un fine settimana intenso per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento, anticipato a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, vedrà confrontarsi gli italiani Giovanni Franzoni e Dominik Paris con una schiera di avversari internazionali tra cui spiccano i campioni svizzeri Marco Odermatt e Alexis Monney. L’Italia si presenta con un gruppo compatto che include anche Mattia Casse, Florian Schieder e Benjamin Alliod, pronti a misurarsi con le potenze tradizionali come Austria, Francia e Stati Uniti. La gara sarà visibile gratuitamente su Rai 2 e attraverso diverse piattaforme di streaming, offrendo al pubblico italiano un accesso immediato alla competizione senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Discesa Courchevel: gara anticipata, italiani pronti

Articoli correlati

Leggi anche: Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Una raccolta di contenuti su Discesa Courchevel

Temi più discussi: A Courchevel è tempo di penultima discesa: Franzoni pesca un ottimo 6, Inner per aggiungersi agli azzurri alle finali; Courchevel: Bailet guida la prima prova, Franzoni 6/o; Fantaski Stats - Val di Fassa 2026 - discesa femminile; Pirovano: E' ancora più incredibile di ieri, non riesco a realizzare.

Sci, rischio maltempo a Courchevel. Discesa anticipata a venerdì. Franzoni sesto in provaIn Francia possibile cattivo meteo sabato, la Fis anticipa la discesa al venerdì sfruttando l’unica prova disputata. Franzoni sesto, miglior tempo per il padrone di casa Matthieu Bailet. Gli svizzeri ... sport.quotidiano.net

Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiVenerdì 13 marzo (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena ... oasport.it

#SciAlpino A Courchevel è tempo di penultima discesa: Franzoni pesca un ottimo 6, Inner per aggiungersi agli azzurri alle finali #fisalpine #AlpineSkiing #12Marzo #scialpinomaschile dlvr.it/TRS61f x.com

Cambio di programma a Courchevel a causa del meteo e così domani sarà la discesa libera ad aprire la tre giorni di gare degli uomini jet sulle nevi francesi, il tutto completato da due superG sabato e domenica. Torna così in pista per l'Italia il sempre più attes facebook