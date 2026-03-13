L’altro giorno, lungo viale della Repubblica nella zona sud di Porto Recanati, sono stati lasciati materiali di scarto come materassi, tavolini e rifiuti edili sull’erba, creando una discarica a cielo aperto. La presenza di questi oggetti è visibile a tutti e non sono stati segnalati interventi di rimozione immediata. La zona rimane interessata da questa situazione di abbandono di rifiuti.

Una discarica a cielo aperto è comparsa l’altro giorno a lato di viale della Repubblica, nella zona sud di Porto Recanati. Qualcuno, senza farsi vedere, ha abbandonato sull’erba materassi, tavolini, un vecchio scaldabagno e persino degli scarti edili. La discarica abusiva è stata poi segnalata al Cosmari, e il personale è arrivato e ha rimosso tutta la sporcizia. A segnalare il fatto sui social network è stata Aranka Korosi, che vive in quella zona. "L’abbandono selvaggio di rifiuti è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, infatti la mattina ero passata lì e non c’era nulla vicino ai cassonetti dell’immondizia – osserva la residente –. Ignoti hanno gettato sull’erba quattro materassi, dei tavolini, uno scaldabagno rotto e anche dei materiali edili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica a cielo aperto in viale della Repubblica. Materassi, tavolini e scarti edili lasciati sull’erba

