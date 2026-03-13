Disagi in via Naumachia la consigliera Trovato precisa | Il Comune si è subito attivato

Nelle scorse settimane, una riunione si è tenuta in via Naumachia, all’angolo con via Abate Ferrara, convocata dalla V Commissione consiliare del Comune di Catania. La consigliera comunale Alessia Trovato ha partecipato all’incontro per analizzare i disagi causati dal crollo avvenuto in quella zona, e il Comune ha dichiarato di aver preso immediatamente iniziative per affrontare la situazione.

Il Comune ha provveduto a individuare i proprietari e ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla messa in sicurezza dello stabile Si è svolta nelle settimane scorse, in via Naumachia, all'angolo con via Abate Ferrara, una riunione della V Commissione consiliare permanente del Comune di Catania, convocata su iniziativa della consigliera comunale Alessia Trovato, per fare il punto sulla situazione determinatasi dopo il crollo parziale di una palazzina che ha comportato la chiusura della strada e pesanti disagi per residenti e attività della zona. All'incontro hanno partecipato numerosi cittadini, due consiglieri del primo municipio