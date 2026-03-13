Disabilità | donazione di 4mila euro

Todi, Umbra Acque ha donato 4.000 euro al Centro Speranza di Fratta Todina. Il contributo, ricevuto negli ultimi giorni, sarà utilizzato per supportare le attività di riabilitazione e educazione rivolte a bambini, giovani e adulti con disabilità. La donazione si inserisce in un intervento di sostegno alle iniziative del centro, che si occupa di persone con bisogni speciali.

TODI Umbra Acque ha donato 4mila euro al Centro Speranza di Fratta Todina, contributo ricevuto nei giorni scorsi e destinato a sostenere le attività riabilitative ed educative rivolte a bambini, giovani e adulti con disabilità. La somma proviene da tre realtà interne all’azienda: un contributo diretto della società, una raccolta fondi promossa dai dipendenti in occasione delle festività natalizie e una donazione del Circolo aziendale La Sorgente. Il gesto rinnova un legame ormai consolidato tra Umbra Acque e il Centro Speranza. Negli anni scorsi l’azienda aveva già contribuito con una serata di beneficenza a sostegno del progetto "Dopo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

