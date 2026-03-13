Diretta gol Serie A LIVE | gli aggiornamenti sulla 29ª giornata

E’ in corso la diretta delle partite della 29ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Le sfide si stanno giocando in diverse stadi e ogni partita viene seguita minuto per minuto, con sintesi e tabellini disponibili in tempo reale. La giornata si sta dipanando tra emozioni, gol e colpi di scena, con tutte le partite in diretta.

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