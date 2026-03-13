Diesel oltre i 2 euro scatta il piano d' emergenza | l' Italia libera le riserve di petrolio ma il prezzo continua a salire

Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro e il governo italiano ha deciso di liberare le riserve di petrolio per cercare di contenere l’aumento. Tuttavia, nonostante questa misura, il costo del carburante continua a salire e nei distributori si registra un incremento costante. La decisione di attivare il piano d’emergenza non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Ormai possiamo dirlo. Liberare le riserve di petrolio non è servito a placare i mercati. Almeno finora. La quotazione del greggio si attesta ancora intorno ai 100 dollari al barile, un livello ancora molto alto ma che resta comunque lontano dai 200 dollari paventati dal regime iraniano. La mossa dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) che l'altro ieri ha dato il via libera al più grande sblocco di riserve petrolifere della sua storia (400 milioni di barili) non ha sortito effetti sugli scambi anche se, fanno notare gli esperti, uno dei motivi è che si attendono dettagli su come e da chi verranno rilasciate. E intanto il prezzo del diesel (in modalità self) raggiunge i 2.