Diesel fino a 2,42 euro ed energia alle stelle | Evidenti speculazioni edilizia in Sicilia a rischio tracollo

Il prezzo del diesel ha raggiunto i 2,42 euro al litro e l’energia all’ingrosso si è attestata a 150 euro per megawattora. Questi aumenti hanno provocato un incremento dei costi dei materiali da costruzione, con effetti evidenti sul settore edilizio in Sicilia. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori, che temono ripercussioni significative sul mercato locale.

L'Ance regionale: "Aumenti non giustificati dalla guerra. Senza un intervento urgente, pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema e dell'occupazione. Chiediamo con forza di avviare controlli anche sui prezzi dei materiali da costruzione" Con il diesel arrivato fino a 2,42 euro al litro e l'energia a 150 euro a megawattora (MWh) all'ingrosso, sono schizzati alle stelle anche i prezzi dei materiali da costruzione. A lanciare l'allarme è l'Ance Sicilia, l'associazione dei costruttori edili. Dati alla mano, "nell'Isola rileviamo – dice Russo - un forte aumento del prezzo del gasolio, che ieri in Sicilia, secondo la...

