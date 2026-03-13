dies academicus del sacro cuore di piecenza cremona carlo cracco e il cibo come atto di giustizia intergenerazionale

Il dies academicus si svolge oggi presso la sede di Piacenza-Cremona del Sacro Cuore. Tra i partecipanti c’è lo chef Carlo Cracco, che discute il ruolo del cibo come atto di giustizia intergenerazionale. L’evento riunisce docenti, studenti e professionisti del settore, concentrandosi sulle tematiche legate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale nel mondo alimentare. La giornata prevede interventi, dibattiti e presentazioni di progetti e iniziative legate a questi temi.

Piacenza, 12 marzo 2026 – Un dies academicus, quello della sede di Piacenza-Cremona, all’insegna della nutrizione, suggellato dall’invito a tenere la prolusione a Carlo Cracco, che, ha detto il rettore dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli, “con la creatività dei suoi piatti ha contribuito a rendere la cucina italiana un simbolo globale”. Il discorso inaugurale del rettore è partito da due assunti legati all’alleanza tra generazioni: “In un’epoca segnata da una transizione demografica senza precedenti, il binomio tra nutrizione e longevità rappresenta una nuova frontiera dei diritti umani. Inoltre, l’invecchiamento non deve essere inteso come un processo di sottrazione, bensì un’estensione della dignità umana assicurata anche dalle scelte alimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Temi più discussi: Università Cattolica: dies academicus nella sede di Piacenza-Cremona. Beccalli (rettore), garantire sicurezza nutrizionale è atto di giustizia universale e intergenerazionale; Dies Academicus alla Cattolica: interviene lo chef Carlo Cracco; La sostenibilità come economia della cura; Patelli La conoscenza è alla base di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita.

