Diego Basile segretario della Uil Fp e Vincenzo Currò della Uilca

Diego Basile è stato eletto all’unanimità come primo segretario generale della Uil Fp di Viterbo, una categoria nata dalla fusione tra Uil Fpl e Uilca. Vincenzo Currò rappresenta anche lui la Uilca nella stessa provincia. La nomina di Basile è stata decisa durante un’assemblea dedicata alla nuova organizzazione, che si occupa di rappresentare i lavoratori dei settori pubblici e bancari nella zona.

Basile è il primo alla guida della categoria nata dall'unione tra Uil Fpl e Uil Pa. I nomi dei componenti delle rispettive segreterie Mondo Uil, Diego Basile primo segretario della Uil Fp e Vincenzo Currò della Uilca di Viterbo. Diego Basile eletto all'unanimità primo segretario generale della Uil Funzione pubblica (Fp) di Viterbo, categoria nata dall'unificazione tra Uil Fpl (Federazione poteri locali) e Uil Pa (Pubblica amministrazione). “Si apre - dice Basile - una pagina importante nella storia del sindacato, una storia più forte e più ambiziosa. Un grande onore, una responsabilità che accolgo con rispetto. Con l'obiettivo di riportare il nostro sindacato a essere il primo a Viterbo e nella Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,...