Diego Basile segretario della Uil Fp e Vincenzo Currò della Uilca

Diego Basile è stato eletto all’unanimità come primo segretario della Uil Fp di Viterbo, una categoria nata dall’unificazione tra Uil Fpl e Uilca. La nomina è stata annunciata durante un evento organizzato dalla confederazione nel territorio. Vincenzo Currò è invece un rappresentante della Uilca di Viterbo. La scelta di Basile riguarda la guida della nuova struttura sindacale locale.

Basile è il primo alla guida della categoria nata dall'unione tra Uil Fpl e Uil Pa. I nomi dei componenti delle rispettive segreterie Mondo Uil, Diego Basile primo segretario della Uil Fp e Vincenzo Currò della Uilca di Viterbo. Diego Basile eletto all'unanimità primo segretario generale della Uil Funzione pubblica (Fp) di Viterbo, categoria nata dall'unificazione tra Uil Fpl (Federazione poteri locali) e Uil Pa (Pubblica amministrazione). “Si apre - dice Basile - una pagina importante nella storia del sindacato, una storia più forte e più ambiziosa. Un grande onore, una responsabilità che accolgo con rispetto. Con l'obiettivo di riportare il nostro sindacato a essere il primo a Viterbo e nella Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta Contenuti utili per approfondire Diego Basile Argomenti discussi: Diego Basile segretario della Uil Fp e Vincenzo Currò della Uilca; 76 anni della Uil contro la guerra.