A Bologna, la serata del 13 marzo 2026 è stata segnata dall’intervento dei membri del collettivo Cua che hanno impedito lo svolgimento di un dibattito sulla riforma della giustizia, previsto presso l’Università e organizzato da Azione universitaria, associazione studentesca di destra. La Digos sta attualmente lavorando per identificare i giovani coinvolti in questa azione. Un giurista ha commentato la situazione definendo il clima “malato” e affermando di avere paura.

Bologna, 13 marzo 2026 – La Digos è al lavoro per identificare i giovani del collettivo Cua che l’altra sera hanno impedito un dibattito sulla riforma della giustizia organizzato all’Università di Bologna da Azione universitaria, l’associazione studentesca di destra. I relatori erano i docenti dell’Unibo Nicola Mazzacuva, sostenitore del sì (come Azione universitaria), e Luca Mezzetti, che avrebbe parlato da tecnico non schierato. Il collettivo ha occupato l’aula, impedendo il dibattito, e alcuni ragazzi hanno anche aggredito due studenti che volevano entrare. Uno dei due ieri ha presentato denuncia. La Digos sta appunto visionando le immagini per identificare gli occupanti, una cinquantina, e i giovani autori dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dibattito impedito dai collettivi a Bologna. Il giurista: “Clima malato, ho paura”

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