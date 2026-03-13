Alla scuola dell’infanzia Diana di Reggio Emilia è stata inaugurata un’aula bioclimatica che utilizza un portico e un sistema di riciclo dell’acqua. Questa nuova struttura rappresenta un esempio di innovazione in ambito scolastico, con caratteristiche progettate per ridurre l’impatto ambientale e migliorare le condizioni di apprendimento. L’installazione si inserisce nel percorso di innovazione degli spazi educativi della città.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 – Alla scuola dell’infanzia Diana nasce l’aula bioclimatica del futuro. Un nuovo modello educativo che si adatta al clima che cambia, restando fedele alla natura e alla pedagogia che ha reso Reggio famosa nel mondo. È stata presentata ieri, all’interno del Parco del Popolo, la nuova aula innovativa, spazio esterno integrato con quello interno e progettato secondo criteri di sostenibilità, in linea con la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici del Comune, per mitigare l’effetto ‘isola di calore’ e offrire ai bambini un luogo di apprendimento, fra esplorazioni e ricerche, immerso nel verde. Nuovi casting per attori e comparse: ecco le figure richieste in Emilia-Romagna Quanto è costata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diana, l’aula bioclimatica del futuro. “Portico e riciclo d’acqua”

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