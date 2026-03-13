Alla viglia della partita contro il Lecce, si parla di tensioni tra l'attaccante Rasmus Hojlund e l'allenatore. Un’indiscrezione di AreaNapoli.it suggerisce che il giocatore potrebbe essere in bilico per una maglia da titolare, mentre si discute anche delle sue condizioni fisiche. La situazione ha catturato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, creando un certo fermento attorno alla formazione del Napoli.

Secondo un’indiscrezione riportata da AreaNapoli.it, alla vigilia della sfida contro il Lecce in casa Napoli si è aperto un piccolo caso legato alle condizioni fisiche di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è stato infatti colpito da un attacco influenzale nei giorni scorsi, situazione che ha messo in dubbio la sua presenza dal primo minuto nel prossimo impegno di campionato. L’allenatore azzurro Antonio Conte avrebbe voluto vederci chiaro prima di prendere una decisione definitiva. Durante l’ultimo confronto con il giocatore, il tecnico avrebbe chiesto direttamente a Hojlund se si sentisse pronto a scendere in campo nonostante i postumi dell’influenza che lo ha condizionato nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Conte sta trasformando Hojlund come ha fatto con LukakuLa Gazzetta si chiede: "Va bene che la Premier viaggia su altre dimensioni, ma possibile che il danese sia un altro giocatore soltanto perché la A è...

Leggi anche: Hojlund: “Con Lukaku ottimo rapporto, Conte allenatore incredibile”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dialogo tra Hojlund e Conte maglia da...

Temi più discussi: Finalmente una buona partita: siparietto Conte-Politano-Spinazzola, svelato il dialogo al momento del cambio! Alisson Santos e Giovane, feeling made in Brazil; Napoli-Torino 2-1, il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De Bruyne; Polemiche su Ricci Open Var | Braccio che rimane in sagoma Doveri giudica bene.

Dialogo tra Hojlund e Conte: maglia da titolare in bilico con Lukaku?Secondo un’indiscrezione riportata da AreaNapoli.it, alla vigilia della sfida contro il Lecce in casa Napoli si è aperto un piccolo caso legato alle ... dailynews24.it

Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund: Era rigore, potevano girare altre telecamereIl check del VAR non fatto bene spiega perché in Juventus–Napoli non è stato concesso calcio di rigore per il contatto tra Bremer e Hojlund (preso per il collo dal centrale bianconero). È Open VAR a ... fanpage.it

Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto, il papà sta cercando un dialogo costruttivo nel tentativo di riavere i figli Leggi l'articolo #famiglia - facebook.com facebook

L'Amb. @mariovattani ha accolto i partecipanti del programma #inViaggio del @Corriere, accompagnati da Giuliana Ferraino. Interessante confronto su , e prospettive della nostra cooperazione. Il dialogo diretto è sempre la strada giusta per capire un x.com