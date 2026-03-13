Totò Di Natale, ex calciatore dell’Udinese, ha commentato i problemi legati agli attaccanti in Serie A, affermando che le difficoltà sono molteplici e che il campionato ha subito dei cambiamenti. Ha parlato di come la fase offensiva sia diversa rispetto al passato e ha evidenziato alcune criticità nel ruolo. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente.

Totò Di Natale, storico attaccante dell’Udinese, è stato intervistato dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex attaccante italiano, ritiratosi nel 2016, ha voluto parlare di un argomento molto importante al giorno d'oggi: il problema legato agli attaccanti della Serie A negli ultimi anni. Nel nostro campionato, a differenza degli altri in giro per l'Europa, mancano delle punte in grado di prendere il posto di quelle degli anni passati, coloro che realizzano 2530 gol a stagione. L'ex Udinese ha riferito che i problemi sono molteplici, ma anche che anca qualità negli ultimi metri e nei centrocampisti che, di norma, rifiniscono le azioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Natale sicuro: “Attaccanti? I problemi sono molteplici. La Serie A non ha più …”

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