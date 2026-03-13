Mojtaba Khamenei ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la sua elezione avvenuta domenica scorsa, che lo ha portato a ricoprire il ruolo di massimo rappresentante dell’Iran in sostituzione del padre. La sua comunicazione rappresenta il primo intervento pubblico da quando ha assunto la carica.

Mojtaba Khamenei parla per la prima volta da quando domenica scorsa è stato eletto per sostituire il padre alla massima carica istituzionale dell’Iran. La neo-Guida Suprema però non è apparsa in tv in un discorso pubblico o videoregistrato come avrebbero voluto i suoi sostenitori, né ha registrato la sua voce, come verrebbe logico fare nel caso le “lievi” ferite al volto procurategli dal bombardamento che ha sterminato la sua famiglia gli avessero impedito di andare in Tv. Il suo discorso è stato letto da una velatissima speaker della televisione di Stato iraniana il che lascia quantomeno supporre che le ferite occorsegli siano effettivamente molto più gravi di quanto si è detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Di Khamenei c'è soltanto il cartonato

