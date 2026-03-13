La quinta edizione di LetExpo si è conclusa a Verona con oltre 130.000 visitatori registrati. Caterina, uno dei rappresentanti dell'organizzazione, ha dichiarato che l'evento ha riscosso grande successo, evidenziando il numero di partecipanti come risultato principale. La manifestazione si è svolta nel corso di alcuni giorni, attirando pubblico da diverse regioni italiane e rappresentando un momento importante per il settore.

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti di questa V edizione di LetExpo: abbiamo superato le 130mila presenze. Personalmente, ho voluto parlare con tutti gli stakeholders e gli espositori. C'è stata molta attività B2B che li ha resi molto felici e molta attività politico-istituzionale, che è stata ripresa da tutti i media. Pertanto, Let Expo si conferma sempre di più un punto di riferimento sullo stato di salute del Paese, della politica e dell'attività finanziaria ed economica italiana. Siamo felici di averla riproposta come V edizione, ancora una volta qui a Verona, nodo centrale e strategico per tutto l'asse che arriva dal Nord Europa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Di Caterina (Alis): "V edizione LetExpo supera 130mila presenze"

Articoli correlati

Alis e Veronafiere presentano la 5°edizione di LetExpo, a Verona dal 10 al 13/3(Adnkronos) – Alis e Veronafiere illustrano in anteprima, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, a le principali...

Leggi anche: Alis: approvati importanti nuovi soci, anche in vista di Letexpo 2026

Contenuti utili per approfondire Di Caterina Alis V edizione LetExpo...

Temi più discussi: Logistica, Di Caterina (Alis): Priorità rivedere alcuni sistemi europei di iper tassazione; Energia, Marcello Di Caterina (Alis): Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo; Logistica, Di Caterina (Alis): Priorità rivedere alcuni sistemi europei di iper tassazione; Fiere: Di Caterina (Alis), ‘LetExpo momento di confronto con governo e istituzioni’.

Logistica, Di Caterina (Alis): Priorità rivedere alcuni sistemi europei di iper tassazioneÈ un momento molto delicato. Abbiamo più di mille navi bloccate nel Golfo Persico e tra queste ci sono anche navi italiane. La priorità, ovviamente, è la sicurezza dei marittimi, sulla quale stiamo s ... adnkronos.com

LOGISTICA/ Di Caterina (Alis): infrastrutture al Sud cruciali per la ripartenzaOggi prende il via da Roma un tour promosso da Alis per rilanciare la centralità del Sud nello sviluppo di un sistema logistico efficiente e competitivo Le «autostrade del mare» e il trasporto ... ilsussidiario.net

Da Caterina Balivo a Vladimir Luxuria. Dal maestro Gianni Mazza all’ex costumista di Non è la Rai, la signora Nunzia. In molti si recano alla clinica Ars Biomedica nella camera ardente di Enrica Bonaccorti, per l'ultimo saluto privato alla conduttrice - facebook.com facebook

Se scappi ti sposo... Caterina edition. #DonMatteo15 x.com