Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether, ha raggiunto un patrimonio di 89,3 miliardi di euro, superando Andrea Pignataro e diventando il nuovo leader tra i miliardari italiani. La classifica dei patrimoni più elevati si è modificata in modo deciso, con Devasini che ora occupa la posizione di vertice. La sua posizione riflette un cambio significativo nella mappa dei patrimoni più consistenti nel paese.

Il dei patrimoni italiani si è ridisegnato in modo netto: Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether, ha scalzato Andrea Pignataro dalla vetta della classifica dei miliardari. Mentre il bolognese scivola al terzo posto con 42,6 miliardi di dollari, il nuovo leader raggiunge i 89,3 miliardi, raddoppiando quasi il patrimonio del secondo classificato, Giovanni Ferrero, fermo a 48,8 miliardi. Questa riorganizzazione delle gerarchie economiche non è solo un gioco di cifre astratte, ma riflette dinamiche reali che impattano sul tessuto produttivo regionale. La crescita del numero totale di miliardari italiani, salito a 90 con un incremento di 16 unità rispetto all’anno precedente, segnala una vitalità imprenditoriale che si radica nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Devasini: 89,3 miliardi. Il nuovo re dei miliardari italiani

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