Detenuto scavalca la rete di recinzione e tenta di evadere dal carcere di Velletri

Un detenuto ha scavalcato una rete di recinzione nel tentativo di evadere dal carcere di Velletri, situato nei Castelli Romani. L'episodio si è verificato questa mattina e le forze di sicurezza stanno verificando le circostanze dell'accaduto. La fuga è stata immediatamente fermata e l'uomo è stato riaccompagnato all’interno della struttura. Indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Ha scavalcato una rete di recinzione nel tentativo di evadere dal carcere di Velletri, ai Castelli Romani. A fermare il detenuto gli agenti della polizia penitenziaria. A darne notizia è Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che sottolinea come "l’episodio dimostri ancora una volta la professionalità e il senso del dovere delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, capaci di intervenire con rapidità ed efficacia per garantire la sicurezza dell’istituto". Secondo quanto riferiscono dal sindacato dei baschi azzurri, il detenuto, durante la permanenza nell’area del campo sportivo dell’istituto, è riuscito a scavalcare la rete di delimitazione del campo e ad arrampicarsi fino a raggiungere il tetto della struttura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

