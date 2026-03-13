Derby toscano | Chiusi con 6 punti in più sfida Quarrata

Venerdì 13 marzo alle 21:00, al PalaCarrara si terrà il derby toscano di Serie B tra Dany Basket Quarrata e Umana San Giobbe Chiusi. Quarrata arriva con 6 punti in più rispetto alla squadra ospite. La partita si svolge in un ambiente di grande attesa tra le due formazioni della regione.

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21:00, il PalaCarrara ospita un derby regionale di Serie B tra Dany Basket Quarrata e Umana San Giobbe Chiusi. La sfida, anticipata rispetto alla data originale del 4 aprile, segna la 34ª giornata del girone B e vede i senesi con sei punti in più nella classifica rispetto ai mobilieri. La partita si svolge nel contesto di una stagione che ha le due formazioni evolversi in modo opposto: mentre i padroni di casa provengono da una sconfitta contro la Power Basket Nocera, gli ospiti arrivano dal successo contro la Juvecaserta che ha spezzato una striscia negativa. Il match sarà trasmesso in diretta su Lnp Pass. Il peso della storia industriale nel basket toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

