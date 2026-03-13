Derby salvezza | basket e donazione midollo al PalaRadi

Il PalaRadi di Cremona si prepara a ospitare un evento speciale che unisce sport e solidarietà. Oggi, durante la giornata, si svolgerà una partita di basket con l’obiettivo di raccogliere donazioni di midollo osseo. L’evento coinvolge atleti e volontari, con il pubblico invitato a partecipare attivamente per sostenere la causa. La partita rappresenta anche un momento di sensibilizzazione sulla donazione.

Il PalaRadi di Cremona si prepara a ospitare un evento che trascende la semplice partita di basket. Domenica 15 marzo alle 18:00, Vanoli Basket Cremona affronta Germani Brescia in una sfida decisiva per la salvezza, ma prima del fischio d’inizio, il palazzetto diventerà luogo di solidarietà con una giornata di tipizzazione del midollo osseo organizzata insieme ad ADMO Lombardia. Il tecnico Pierluigi Brotto ha lanciato un appello diretto alla comunità locale per trasformare l’evento sportivo in un momento di condivisione sociale, invitando i cittadini a partecipare al prelievo salivare tra le 14:00 e le 18:00 del giorno precedente, sabato 14 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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