Spring si prepara ad affrontare il derby casalingo contro la Bf Pontedera nel PalaTagliate, con tre titolari ancora indisponibili. La squadra cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre i rivali si presentano con l’intento di ottenere punti importanti. L'incontro vede le due formazioni pronti a sfidarsi in una gara che promette emozioni sul parquet.

Il derby per Le Mura Spring si prepara a sfidare la Bf Pontedera nel PalaTagliate, con l’obiettivo di difendere il secondo posto in classifica. L’incontro è fissato per domani alle 18:30, in un contesto dove le assenze di tre giocatrici chiave pongono sfide tattiche non trascurabili. Le Mura Spring arrivano alla sfida ospitando i padroni di casa del Palamatteoli, dove nella gara di andata avevano subito una sconfitta netta di 38-61. Quel risultato iniziale sembrava segnare una distanza insormontabile, ma la reazione delle lucchesi dopo l’intervallo lungo ha cambiato completamente gli equilibri della partita. Un momento di smarrimento iniziale aveva permesso ai visitatori di pareggiare sul 27 pari, generando frustrazione nell’allenatore Pistolesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby in casa: Spring senza tre titolari sfidano

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