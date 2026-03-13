Derby di Puglia e sogni di gloria Melendugno sfida Fasano nella bolgia del Vigna Marina

Domenica 15 marzo alle 17, al palasport “Vigna Marina”, si svolge il derby di Puglia tra Olio Pantaleo Volley Fasano e Narconon Volley Melendugno. L’incontro attira l’attenzione degli appassionati di pallavolo nella regione, in una sfida che promette emozioni intense e un grande pubblico. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Dopo l’entusiasmante vittoria contro Padova, la Narconon si prepara alla trasferta più sentita della stagione. Domenica 15 marzo il big match della pool promozione contro l’Olio Pantaleo MELENDUGNO – Il termometro del volley pugliese segna temperature molto alte. Domenica 15 marzo alle ore 17, i riflettori del palasport “Vigna Marina” si accenderanno per un evento che va oltre il semplice agonismo: il derby di Puglia tra Olio Pantaleo Volley Fasano e Narconon Volley Melendugno. In palio non ci sono solo i tre punti, ma il primato territoriale e, soprattutto, posizioni pesanti nella griglia della pool promozione. Melendugno arriva a questo appuntamento con il vento in poppa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Salento danza sulle note del derby: Melendugno schianta Fasano e vola al sesto postoLECCE – Il primo storico incrocio in Serie A2 tra Narconon Volley Melendugno e Olio Pantaleo Volley Fasano non ha tradito le attese.

