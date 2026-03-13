Domenica 15 marzo alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia si svolge il derby di Serie B1 femminile tra Fos Cvr e Osgb Campagnola. La partita vede di fronte due squadre della stessa categoria che si sfidano in un incontro molto atteso dagli appassionati di pallavolo locale. L’evento riporta il pubblico nel palazzetto dopo un periodo di assenza di gare di questo livello.

Il PalaBigi di Reggio Emilia si prepara ad accogliere domenica 15 marzo alle 17:00 il derby di Serie B1 femminile tra Fos Cvr e Osgb Campagnola. Dopo oltre vent’anni di assenza, la pallavolo femminile torna a riempire il palazzetto cittadino, con le Foxes al nono posto che sfidano le oronere del terzo posto in una partita decisiva per entrambe. L’incontro rappresenta molto più di una semplice gara sportiva; è un momento di riscoperta di una tradizione locale che sembrava destinata all’oblio. Le cittadine arrivano da due vittorie al tie-break, dimostrando un carattere ferreo che ha permesso loro di strappare punti preziosi contro avversarie blasonate come l’Olimpia Teodora Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby al PalaBigi: il ritorno della pallavolo femminile

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