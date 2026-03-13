Derby 2026 | ATM chiude due stazioni e devia i bus

Per il derby tra Inter e Atalanta in programma il 14 marzo 2026 alle 15:00 a San Siro, ATM ha deciso di chiudere due stazioni e di deviare i percorsi dei bus nella zona circostante. La modifica della rete di trasporto pubblico a Milano riguarda le linee che servono l’area dello stadio e si applica esclusivamente in occasione dell’evento.

Il derby lombardo Inter-Atalanta in programma a San Siro il 14 marzo 2026 alle ore 15:00 impone una riorganizzazione totale della rete di trasporto pubblico milanese. L’ATM ha disposto la chiusura preventiva delle stazioni metro M5 di Segesta e Ippodromo, oltre a deviazioni massicce per i bus linee 16, 49, 64, 80 e 78Q78. Queste misure, attivate due ore prima dell’inizio del match e prolungate fino a un’ora dopo la fine, mirano a garantire la sicurezza dei tifosi e la fluidità del traffico urbano. La gestione logistica non si limita alla semplice interruzione del servizio, ma ridefinisce le rotte degli autobus che solitamente servono l’area dello stadio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby 2026: ATM chiude due stazioni e devia i bus Articoli correlati Inter-Atalanta a San Siro: cambia tutto per i mezzi Atm. Stazioni metro chiuse e bus deviati: la guidaDalle chiusure della linea M5 alle deviazioni delle linee 16, 49, 64 e 80: tutto quello che c'è da sapere per evitare di rimanere bloccati durante il... Leggi anche: Due scioperi in una settimana a Milano, dopo i treni si fermano i mezzi Atm: gli orari di metro, bus e tram