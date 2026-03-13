Denzel Washington sarà Annibale in un film epico girato a Cinecittà

Denzel Washington, noto attore due volte premio Oscar, sta lavorando a un nuovo film ambientato a Cinecittà. Nel progetto interpreta il ruolo di Annibale, protagonista di una produzione epica che si sta girando in Italia. La pellicola coinvolge un cast internazionale e viene realizzata in uno dei più celebri studi cinematografici romani. La sua presenza nel film rappresenta un punto di rilievo per la produzione.

D enzel Washington dai teatri di Broadway a Cinecittà, il due volte Premio Oscar sta per tornare in un film epico su Annibale. Dopo The Equalizer 3, Antoine Fuqua e Denzel Washington sono pronti a passare una nuova calda estate in Italia, per la precisione negli studi di Cinecittà. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, l’acclamata coppia tornerà a Roma per girare il nuovo film Netflix sulla figura del generale cartaginese Annibale, che sarà interpretato per l’occasione dall’attore due volte premio Oscar. Ciak a Cinecittà. Scritto dallo sceneggiatore premio Oscar, John Logan, già autore di The Aviator e Il Gladiatore, il film ancora senza titolo è attualmente in fase di pre-produzione e la ricerca delle location è in corso in Italia, dove si prevede che si svolgerà la maggior parte delle sontuose riprese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

