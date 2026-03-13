Dentro la partita, a centrocampo, c’è il rientro di Sersanti che torna in campo dopo un infortunio e si prepara a contribuire alla squadra. Il tecnico ha lavorato per riattivare la fiducia nel gruppo, cercando di far sentire tutti parte integrante del progetto. Il ‘Braglia’ deve ritrovare il suo clima di familiarità, soprattutto dopo i fischi ascoltati subito dopo il derby con il Cesena.

Sentirsi a casa, prima di tutto. Il ’Braglia’ deve tornare ad essere amico, soprattutto dopo quei fischi accennati appena dopo il triplice fischio del derby con il Cesena. Fischi di disappunto, di non apprezzamento verso una prestazione sì un pizzico sfortunata ma nel complesso non all’altezza delle aspettative di chi coltiva sana e giusta ambizione. Detto ciò, il Modena ha l’ennesima occasione di infrangere questo piccolo incantesimo all’interno del suo stadio, dove ha perso cinque delle quindici gare giocate e dove non riesce a vincere da un mese, dal 2-0 alla Carrarese poi rovinato dal ko con il Padova. Punti pesanti in palio, in chiave playoff e in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. A centrocampo c’è il rientro di Sersanti . Il Braglia da riconquistare un mese dopo

Discussioni sull' argomento Poche emozioni e nessun gol: il derby tra Modena e Cesena finisce con un pari; Al Braglia c’è un derby da vincere. Sottil: Il nostro un ottimo campionato; MODENA-CESENA 0-0: L'ASSALTO DEI GIALLI SI FERMA SUL PALO, PAREGGIO A RETI BIANCHE TRA DUE SQUADRE IN DIFFICOLTA'; Cesena, ancora un\'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere.

Modena-Spezia, i precedenti: canarini imbattuti al “Braglia” da 31 anni. I gialli ritrovano per la terza volta in stagione l’arbitro Turrini Offerto da Brunacci&Partners Leggi su parlandodisport.it l’analisi completa dei precedenti https://www.parlandodispo - facebook.com facebook

#MATCHDAY Giornata 29 | @Lega_B @Modena_FC_1912 Cesena Stadio Alberto Braglia 19:30 @DAZN_IT & LaB Channel @OneFootball # Interagisci con i profili social Segui la cronaca testuale sull’app ufficiale Offerto da Consor x.com