Dentro gli oltre 2mila palazzi della Chiesa il più grande proprietario di Torino

La Curia di Torino possiede oltre 2.000 edifici distribuiti in tutta la città, tra chiese, cappelle, case canoniche, oratori, scuole cattoliche, conventi, musei, uffici, terreni e altri immobili. Questa vasta rete immobiliare rappresenta uno dei sistemi edilizi più estesi e articolati di Torino. La presenza di queste strutture si estende in diverse zone della città, formando una vera e propria enclave religiosa e amministrativa.

Il patrimonio immobiliare della Curia torinese è una città nella città. Un arcipelago di chiese e cappelle, case canoniche e oratori, scuole cattoliche, conventi, archivi, musei, uffici, terreni e fabbricati che, nel loro insieme, costituiscono uno dei sistemi edilizi più estesi e complessi.