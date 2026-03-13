Denise Pipitone spunta un teste fantasma a Milano | mai ascoltato prima potrebbe riscrivere luogo e orari della scomparsa

A Milano è stato individuato un testimone che non era mai stato ascoltato prima nel caso della scomparsa di Denise Pipitone. La persona potrebbe fornire informazioni che cambierebbero le ricostruzioni sui luoghi e gli orari della sparizione avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. La scoperta ha riacceso l'interesse sul procedimento, ancora aperto senza una verità definitiva.

Luci, ombre, acquisizioni e passi indietro, fino al paludamento infinito che ha messo in stop, senza una verità concreta il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa letteralmente nel nulla il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo e di cui sembrano essersi perse le tracce misteriosamente. Ebbene, oggi la vicenda torna in primo piano grazie a nuovi sviluppi individuati ed enucleati dalla criminologa Antonella Delfino Pesce, balzata agli onori delle cronache per essere stata la professionista a cui si deve la riapertura del caso del giallo dell’ omicidio di Nada Cella. Scomparsa Denise Pipitone, dopo anni spunta la figura enigmatica di un testimone mai ascoltato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Denise Pipitone, spunta un teste “fantasma” a Milano: mai ascoltato prima, potrebbe riscrivere luogo e orari della scomparsa Articoli correlati Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltatoA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi... Denise Pipitone, la rivelazione della criminologa: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato, mi ha detto cose molto importanti”Un calvario senza sosta è quello che vivono ogni giorno le famiglie degli scomparsi, sospesi in un limbo senza luce. Contenuti utili per approfondire Denise Pipitone Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anniUna criminologa ne ha rivelato l'esistenza. Un uomo residente a Milano che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali ... tgcom24.mediaset.it DENIS PIPITONE Denise Pipitone, dopo 21 anni spunta un testimone mai ascoltatoDurante la trasmissione Scomparsi , la criminologa Pesce ha rivelato l’esistenza di un testimone mai ascoltato dagli inquirenti, ... statoquotidiano.it