Demi Moore è apparsa recentemente con un abito elegante in stile color block e tacchi dotati di un dettaglio a sorpresa. Dopo due anni di apparizioni sul red carpet caratterizzate da look ricercati e spettacolari, il suo stile continua a catturare l’attenzione. La attrice ha scelto un outfit che combina eleganza e un tocco di originalità, mantenendo alta la sua presenza nelle occasioni pubbliche.

Dopo oramai due anni di tenute da red carpet a dir poco spettacolari, cosa potremmo aspettarci di più da Demi Moore? Molto, a quanto pare: al South by Southwest Film & TV Festival 2026 (meglio noto come SXSW ) di Austin, in Texas, l’attrice è arrivata sorridente impeccabile — di nuovo con la leggendaria, lunga chioma corvina a scenderle morbida e fluente sulla schiena — con addosso un favoloso abito Saint Laurent, dallo spacco vertiginoso, che pareva un’ode perfetta alla ritrovata tendenza del color block che sta accendendo la moda della primavera 2026. Vediamone insieme i dettagli. Demi Moore in color block: l’abito Saint Laurent blu e arancione al SXSW 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Moore, abito elegante in stile color block e tacchi con dettaglio a sorpresa

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