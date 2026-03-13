Delneri avverte | Contro la Juve l’Udinese dovrà far questo se vuole uscire indenne L’analisi verso il match di Serie A

L’allenatore dell’Udinese ha commentato la sfida di domani sera contro la Juventus, sottolineando le azioni che i suoi giocatori devono mettere in campo per evitare di subire troppi rischi. Ha evidenziato l’importanza di alcune strategie per contrastare il reparto offensivo avversario, e ha avvertito che la squadra deve essere preparata a rispondere in modo efficace per ottenere un risultato positivo.

Delneri analizza la gara di domani sera e avverte i friulani sui pericoli del formidabile reparto offensivo della Juventus. Le sue parole. La sfida della Dacia Arena in programma domani sera anima il dibattito tra gli addetti ai lavori. Ai microfoni de Il Messaggero Veneto è intervenuto Gigi Delneri per offrire la sua lucida lettura tattica sull’atteso incrocio che vedrà affrontarsi sul campo le due formazioni. L’allenatore ha voluto evidenziare le enormi potenzialità a disposizione del forte gruppo bianconero, una rosa capace di dominare saldamente il gioco. Il cuore dell’analisi riguarda le incredibili individualità presenti in rosa. Le repentine invenzioni e le immense qualità di profili come Yildiz, Locatelli, McKennie e Conceição costituiscono un potenziale davvero devastante durante lo scorrere dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Delneri avverte: «Contro la Juve l’Udinese dovrà far questo se vuole uscire indenne». L’analisi verso il match di Serie A Articoli correlati Paganini consiglia la Juve: «La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa. Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida contro l’Udinese? Al momento filtra questodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida di domani sera? Al momento filtra... SCANDALO IN JUVE-UDINESE 2-0. QUESTO LO HANNO NASCOSTO. ECCO LA VERITÀ CHE NON VI HANNO MOSTRATO